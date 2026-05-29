2026年５月29日、北中米ワールドカップに臨む日本代表がトレーニング前に「青の麦わら帽子」贈呈式を行なった。これはSAMURAI BLUEと漫画『ONE PIECE』コラボ記念として実現したセレモニーで、贈呈式では森保一監督をはじめ招集メンバー26人（鎌田大地は未合流）が「青の麦わら帽子」を被って記念撮影をした。これを受け、ワンピース好きの久保建英は「僕を含めヘビーリスナー（熱狂的なファン）が何人かいるので、凄い嬉