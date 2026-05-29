韓国女性グループLE SSERAFIM（ルセラフィム）の新曲ミュージックビデオにおける一場面が、インターネット上の一部ユーザーの間で波紋を広げている。【写真】LE SSERAFIMは“パンツ見せ”…過激さ増す韓国女性アイドル衣装議論の的となっているのは、『BOOMPALA』のMV内でメンバーが座禅のような姿勢を組み、空中に浮遊しているように見えるシーンだ。この演出を、スピリチュアルな表現やマインドフルネス、あるいは東洋的な修行の