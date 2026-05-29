周知の通り、北中米ワールドカップに挑む日本代表は、崩しの切り札である三笘薫が、メンバー発表直前に負ったハムストリングの怪我でメンバーから外れた。１−０で金星を挙げた３月のイングランド戦は、決勝点を挙げるなど左シャドーで躍動していただけに、痛恨の欠場だ。10番を背負う堂安律は、５月29日の取材で三笘の不在に言及。「彼の離脱が痛いのは間違いなしですし、彼のスピードと個人技はチームにとって武器だったの