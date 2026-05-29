バッファローは、USB Type-Cポートから有線LAN接続を可能にする変換ケーブル「LUAMC-U3CG／Nシリーズ」の予約販売を5月27日から受け付けている。特徴は磁力でケーブルがまとまる点。ビジネスやゲーミング環境で求められる「安定通信」と「携帯性」を両立した製品だ。価格は、1mが2980円、2mが3280円。●「絡まないケーブル」という新発想薄型ノートPCでLANポート非搭載が一般的になりつつある一方、出張先やオンライン会議、ゲ