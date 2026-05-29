ファジアーノ岡山は５月29日、J１百年構想リーグ第18節・セレッソ大阪戦で発生した来場者による違反行為について、処分内容を発表した。クラブによると、問題となったのは５月24日にホームのJFE晴れの国スタジアムで開催されたC大阪戦での事案。第三者の来場者に対し、応援の強要や威圧行為が確認されたという。この行為はJリーグ統一禁止事項に該当するとされ、違反者１名に対して処分を決定。ホームゲーム２試合の入場禁止