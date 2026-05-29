29日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日清算値比1910円高の6万6470円で取引を終えた。出来高は3万3769枚だった。この日の日経平均株価の現物終値6万6329.5円に対しては140.50円高。 株探ニュース