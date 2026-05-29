29日15時45分、TOPIX先物期近2026年6月限は前日清算値比68ポイント高の3962ポイントで取引を終えた。出来高は7万6145枚だった。この日のTOPIXの現物終値3957.17ポイントに対しては4.83ポイント高。 株探ニュース