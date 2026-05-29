29日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比720ポイント高の3万6075ポイントで取引を終えた。出来高は2208枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万6007.99ポイントに対しては67.01ポイント高。 株探ニュース