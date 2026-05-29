29日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年6月限は前日清算値比12ポイント高の1805ポイントで取引を終えた。出来高は529枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1809.65ポイントに対しては4.65ポイント安。 株探ニュース