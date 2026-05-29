27日（日本時間28日）の本拠地ロッキーズ戦で今季5勝目を挙げ、先頭打者アーチも放った大谷翔平投手。異次元の活躍を続ける二刀流だが、米コメンテーターからは「それほど感銘を受けない」という異例の発言が飛び出した。何が気に入らないのか……。米複数メディアが報じている。 ■対戦相手に恵まれ「圧倒して当然」 28日（同29日）、MLBネットワークの番組『MLBナウ』に出演したロブ・パ}