北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている女の裁判で、１時間ほど前から女の被告人質問がはじまり、女子高校生と会う前の心境を「イライラしていた」と述べました。殺人などの罪に問われている内田梨瑚被告は２０２４年４月、旭川市の神居大橋で留萌市に住む女子高校生を全裸にしたほか、橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」と言うなどして川に落とし、殺害したとされています。現在、廷内では