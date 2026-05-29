災害発生時にテレビやアプリなどを通じて避難指示などの情報を発信する「Ｌアラート」の訓練が行われました。訓練は５月２８日から運用されている新たな防災気象情報に対応したもので、全道一斉に行われました。訓練はレベル４の土砂災害危険警報が発出されたという想定で行われました。Ｌアラートは、災害情報をテレビのデータ放送やアプリなどを通じて住民にいち早く伝える仕組みで、自治体が入力した避難指示