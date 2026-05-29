日本野球機構(NPB)は29日の公示を発表。ヤクルトは松下歩叶選手、塩見泰隆選手を登録し、山野辺翔選手、澤井廉選手を登録抹消しました。ドラフト1位ルーキーの松下選手はこれが初めての1軍昇格となります。ファームではここまで26試合に出場し、91打数26安打で打率は.286。本塁打2本を含む8本の長打を放っており、バットで存在感を示していました。塩見選手は2度の左膝手術と長期のリハビリを乗り越え、待望の1軍復帰。今季ファー