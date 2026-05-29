キトラ古墳壁画の天文図奈良県明日香村の国宝・キトラ古墳壁画のうち、本格的な中国式星図としては世界最古とされる天文図が近くの施設で一般公開されている。6月21日まで。キトラ古墳は、7月の世界文化遺産登録を目指す考古学的遺産「飛鳥・藤原の宮都」の構成資産の一つ。文化庁によると、事前予約制で、定員に空きがある日は2次募集をしている。キトラ古墳（7世紀末〜8世紀初め）は石室天井に天文図、東西南北を囲む壁に青