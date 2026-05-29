歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が公開した14歳の長女・麗禾の最新ショットが反響を呼んでいる。【映像】「麻央さんに似て⋯」と話題 麗禾の最新ショット（別カット）これまでもSNSで、麗禾と13歳の長男・勸玄との日常を発信してきた團十郎。キッチンで仲良くクッキーを作る姿や自宅で稽古に励む様子、さらに「美男美女すぎる 立派になられましたね」「お二人とも麻央さんにそっくり」と話題になった和服姿の2ショットなど