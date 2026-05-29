タレントの三田寛子（60）が29日までに自身のインスタグラムを更新。今月末の長男・歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）の挙式・披露宴を前に“花婿の母”の心境をつづった。橋之助と能條は昨年11月に婚約発表し、先月3日に婚姻届を提出したことを報告。晴れの日の前に、三田は「黒留の仕付け糸をとりながら嫁ぐ時の遠い昔の母の気持ちに重なる想いに♪秋桜♪の唄がふと口をついてでてくる」