モデルの長谷川理恵が２９日、インスタグラムを更新。ホノルルマラソンに出場したときの谷川真理さんとの貴重な写真をアップし、「これからも私の人生のお師匠です」と谷川さんへの思いをつづった。長谷川はホノルルマラソンのゴール前の写真を紹介。そこには苦しそうな表情で走る長谷川の背中にそっと手を添える谷川さんの姿が。谷川さんの右足には太ももから膝にかけてテーピングが施されている。長谷川は東京国際女子マラ