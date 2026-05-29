「『お酒をやめて5年です』という言い方はできません。私は『5年間お酒を止めている状態』です」これは、アルコール依存症の恐ろしさを訴える講演会を続けている元TOKIOのメンバー、山口達也氏がしばしば口にすることばだ。山口氏は2020年に酒気帯び運転でバイク事故を起こしたことをきっかけに全国行脚を始めた。「山口さんは、もっとも飲酒量が多かったときのことを、2025年11月16日に長崎県佐世保市でおこなわれた講演で、《