タカラトミーは7月下旬より、手のひらサイズのペットロボット「マイクロペット」シリーズの第2弾として、「マイクロペット GEN(ジェン2ツー)」を全国の玩具専門店、玩具売り場、タカラトミーモール等にて発売する。タカラトミー「マイクロペット GEN2」(左から)パピー、ウーパールーパー、キャット、ベア(キャンディ、テック、グラフィティ)2002年(平成14年)に初代が発売された大ヒットシリーズ「マイクロペット」を、令和の時代に