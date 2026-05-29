NECは5月29日、病院経営の課題分析、改善策の実行、成果の可視化を循環させ、経営の改善と高度化を実現するサービスを体系化した「病院経営DXサービス群」の提供を開始すると発表した。具体的なサービスとして、電子カルテシステムや医療事務システムなどから得られるデータを活用し、病院の経営改善を伴走支援する「MegaOak コマンドセンター」を同日より提供する。価格は2千万円から(税別)で、2030年度末までに累計50億円の売上