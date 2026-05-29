5月27日、お笑いコンビ「見取り図」のリリーが、深夜のラジオ番組『スタンド・バイ・見取り図』（TBSラジオ）で結婚を発表した。SNSでは、お相手との結婚前の “親密” ぶりが注目を集めている。番組終盤、リリーは唐突に「あと、結婚しました」と告白し、相方の盛山晋太郎から「ちょっと待て。おっさん」とツッコミを入れられた。「リリーさんは改めて『紆余曲折ありましたけど、ちょっと先日、籍を入れました』と報告。お相