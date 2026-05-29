ジャルパックは5月28日、旅と学びの地域体験プログラム「旅アカデミー」にて、二拠点暮らしの場所選びと役割作り、空き家のリノベーションや活用方法などもうひとつの拠点づくりを学ぶ入門クラスを開講した。ジャルパック「旅アカデミー」せとうち二拠点生活デザインクラス開講まずは座学プログラム。第1回は「理想の地域の見つけ方」、第2回は「空き家利活用で広がる、もうひとつの拠点づくり」をテーマに、いずれもオンライン(Zo