KADOKAWAは、コミカライズ版『いまどきの死体法医学者が見た幸せな死に方』を2026年5月30日より各電子書籍ストアで配信開始する。コミカライズ版『いまどきの死体法医学者が見た幸せな死に方』本作は、ベストセラー『いまどきの死体 法医学者が見た「幸せな死に方」』を原作にした作品。原作は法医解剖医・西尾元氏、漫画は看護師経験を持つあさひゆり氏が担当する。警察庁の発表(令和8年2月)によると、令和7年の死体取扱総数