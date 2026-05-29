石川最大規模の美術公募展「現代美術展」の巡回展が、29日から石川県七尾市で始まりました。能登半島地震の影響で七尾市での開催は3年ぶりとなります。終戦直後から続く現代美術展は、美術王国石川を代表する県内最大規模の美術公募展で、重鎮から若手まで会派を超えて幅広い作品が集まります。29日から始まった七尾展は、能登半島地震の影響で3年ぶりの開催となりました。 会場には、能登地区在住の作家の作品を中心に、日本