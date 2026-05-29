気持ちよさそうに眠る猫ちゃんに起きた衝撃の瞬間が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は10万回を超え「声出して笑っちゃったわ」「初めて見た」「戦う夢でも見たのかしら」といったコメントが集まっています。 【動画：『気持ちよさそうに眠る猫』が突然動いたと思ったら…カメラが捉えた『まさかの瞬間』】 可愛い寝顔だった猫ちゃんが… Instagramアカウント「すいとえるの乙女心」に投稿されたのは、お昼寝中の