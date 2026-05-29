今回紹介するのは、Threadsに投稿された、1匹の猫ちゃんの成長を感じるビフォーアフター。 真夏の暑い朝、お店の前のアスファルトで倒れていたという小さな猫。すぐに動物病院へ連れて行かれ、懸命な治療を受けたそうです。右目は見えないかもしれないと言われていたものの、その後、奇跡的な回復をみせてくれたそうです。 投稿はThreadsにて、2.9万回以上表示。8500件を超えるいいねが寄せられ、多くの猫好きたち