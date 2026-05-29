愛猫を亡くした人のためにできること3選 愛猫を亡くして落ち込んでいる人に対して、どう接したらよいかわからないこともあるのではないでしょうか。そのようなとき、そばにいる人は次のようなことができます。 1.気持ちに寄り添う まずは、愛猫を失った飼い主さんの気持ちに寄り添ってあげましょう。このとき、同じような経験をしたことのある人は「気持ちわかるよ」と言ってしまいがちですが、自分のことは語ら