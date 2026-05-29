◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」長嶋茂雄さんが亡くなって間もなく１年。撮影を続けて思い出すのは、プレー中よりグラウンド外で見せた意外な反応ばかりだ。９５年の福岡遠征。ある日、日課だった早朝散歩を張り込んだのは私だけだった。監督はマネジャーを伴って宿舎近くの遊歩道に現れた。近づいてきたので広角レンズで撮影すると、カメラ越しに目が合って「君、地元の人？」と話しかけられた。チームに同行していた