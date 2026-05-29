県は29日、ふるさと納税の返礼品として送られたリンゴジュースの賞味期限の表記に誤りがあったと発表しました。県によりますと、賞味期限の表記に誤りがあったのは山形市の青果店「森からの恵み」が製造したリンゴジュースです。5月20日、ふるさと納税の寄付をした人から返礼品の取り扱い業者に「返礼品のリンゴジュースの賞味期限が切れている」と指摘がありました。このジュースは4月14日に配送された返