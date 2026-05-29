卓球女子で五輪２大会連続メダリストの福原愛さんの元夫で、リオ五輪台湾代表の江宏傑さんが、イメージの違う近影を見せた。２９日にインスタグラムを更新し、万年筆を手にしたショットをアップ。「競技場での激しい競争という環境から離れ日常生活の中で、言葉で自分自身に気づきを与える」などと記した。万年筆を持ち、机に向かう知的な姿は、卓球選手時代とは別人のようだ。最近はインスタグラムにアップするオシャレ