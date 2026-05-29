◆ファーム・リーグ巨人４―１阪神（２９日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人２軍は「伝統の一戦〜ＴＨＥＣＬＡＳＳＩＣＳＥＲＩＥＳ〜」として開催された阪神戦に４―１で勝利し３連勝。３０勝２２敗１分で貯金８となった。先発の山城京平投手（２２）が５回２安打１失点の好投。四死球０と課題の制球面でも改善の兆しを見せた。２番手の育成・板東湧梧投手（３０）が１回無失点で２勝目。松浦慶斗投手（２２）、ア