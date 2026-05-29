デジタル教科書を紙と同様に正式な教科書と位置付け、小中学校で無償配布の対象とする学校教育法などの改正案が29日の参院本会議で審議入りした。松本洋平文部科学相は「紙中心の学習環境にデジタルを取り入れて学習効果を高めることは、人材育成にとって重要だ」と強調した。次期学習指導要領が小学校で全面実施される2030年度以降の導入を見込む。新制度では現行の紙、完全デジタル、紙とデジタルを組み合わせた「ハイブリッ