コンビニで長く働いてきた筆者。いったん現場を離れていた時期もあるが、現在はライター業の傍ら、知り合いの店長から「人手不足」を理由に頼まれ、空いた時間だけ手伝う生活をしている。コンビニの仕事というと、レジ打ちや品出しだけを想像する人もいるかもしれない。だが実際には、宅配便、公共料金の支払い、チケット発券、フリマアプリの発送、コーヒーマシンのトラブル対応まで、やることは多岐にわたる。そんななかで地味に