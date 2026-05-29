フジテレビの三宅正治アナウンサー（63）が29日までに更新された関西テレビの競馬YouTubeチャンネル「カンテレ競馬【公式】」の番組「楽屋馬なし」にゲスト出演。JRA賞の投票権を持っていることを明かした。31日には、世代の頂点を決める「第93回日本ダービー」が開催される。三宅アナは注目馬として皐月賞馬のロブチェンを挙げた。「この世代で一番はロブチェンだと思っている」と説明した。さらに「JRA最優秀2歳牡馬で僕