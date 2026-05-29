東京証券取引所29日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅に反発し、終値として初めて6万6000円の大台に乗せ、史上最高値を更新した。終値は前日比1636円38銭高の6万6329円50銭。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉が進展するとの思惑から、幅広い銘柄が買われた。上げ幅は一時1800円を超え、取引時間中の最高値も更新した。東証株価指数（TOPIX）も55.16ポイント高の3957.17となり、最高値を付けた。出来高は46億21