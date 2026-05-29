タレントのほしのあき（49）が29日、自身のインスタグラムを更新。ピラティスする動画を公開し、約1年での変化をつづった。「ピラティスを始めてもうすぐ1年！」と書き始め、ハートの柄がプリントされたセパレートのトレーニングウエアでマシンピラティスに励む動画を公開。「少しだけど体幹もしっかりしてきたかなぁ〜腰痛も無くなってるし、コツコツと無理なく体を動かすのは大切だね」と変化を記した。また、ストーリー