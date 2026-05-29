栃木県上三川（かみのかわ）町の民家で親子３人が死傷した強盗殺人事件で、県警は２９日、通信アプリで指示を出すなど事件を主導したとみられる住居・職業不詳、益田和彦容疑者（４８）を女性１人に対する強盗殺人容疑で公開手配した。益田容疑者は事件後に出国したことが確認されており、栃木・神奈川両県警の合同捜査本部は海外の警察当局にも協力を要請して行方を追っている。発表によると、益田容疑者は、横浜市港北区、無