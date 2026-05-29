―［すこしドラマになってくれ〜いつだってアウェイな東京の歩き方］― ただ東京で生まれたというだけで何かを期待されるか、どこかを軽蔑されてきた気がする――。そんな小説家カツセマサヒコが“アウェイな東京”に馴染むべくさまざまな店を訪ねては狼狽える冒険エッセイ。今回は特別編。あるゲストを招いて池袋の中華料理店へ。願いは今日も「すこしドラマになってくれ」◆友達は本屋大賞作家【特別編】池袋駅・町田そのこ（小