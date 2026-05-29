チャンピオンズリーグ決勝の大一番で最も凄いパフォーマンスを見せた選手といえば、誰を思い浮かべるだろうか。英『BBC』はアーセナルVSパリ・サンジェルマンの決勝を前に、『歴代のCL決勝ベストパフォーマンスランキング』を作成。最大の輝きを放った選手をピックアップしている。10位：ポール・ランバート（ドルトムントVSユヴェントス 1997年）9位：ロドリ（マンチェスター・シティVSインテル 2023年）8位：ディディエ・ドログ