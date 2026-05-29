今夏に大型補強敢行を画策しているバルセロナは、すでにニューカッスル・ユナイテッドのイングランド代表FWアンソニー・ゴードンの獲得が決定的となっている。さらに、アトレティコ・マドリードに所属するアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスの獲得に向けたオファーを準備しているとされている。バルセロナの大型補強に向けた動きはこれだけにとどまらず、イギリス『Daily Mail』によれば、今度は守備の強化としてアーセナルで