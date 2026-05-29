レアル・マドリード所属のモロッコ代表FWブラヒム・ディアスと、インフルエンサーとして活動するルス・メンデスさんが婚約を発表した。2人はSNSを更新し、サッカー界でも大きな話題となっている。スペイン紙『EL Mundo』が報じた。2人の関係は2020年前後から始まったとされている。ブラヒムがACミランでプレイしていた時期に関係を深めたとみられており、当時から交際が噂されていた。ただ、2人は公の場で多くを語ることはなく、比