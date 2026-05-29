今季のプレミアリーグを制し、30日にパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝に臨むアーセナルは、セットプレイを大きな武器としてきた。しかし、中にはセットプレイばかりで退屈と批判してくる者もいる。その声は選手たちの耳にも届いているようだが、MFミケル・メリーノはなぜ批判されるのか意味が分からないと思いを口にしている。「（セットプレイは）試合において非常に重要な部分だ。僕たちだけでなく、全てのチー