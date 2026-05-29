俳優ののんが自身のInstagramを更新し、東京ディズニーリゾートを訪れた際のオフショットを公開した。 参考：安田章大×のん『平行と垂直』本予告＆ビジュアル公開主題歌は浮 with 安田章大が担当 「最初の装備雨の中でも楽しかった」のコメントとともに投稿された写真は全14枚。デニムジャケットにミッキー柄のパンツ、ミッキーマウスのショルダーバッグを合わせた全身ディズニー