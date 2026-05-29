Nao Yoshiokaが、シカゴのポエット／シンガー Jamila Woodsとのコラボレーション楽曲「Safe Place」を6月5日にリリースする。 （関連：本格ソウルシンガーが表舞台へNao Yoshiokaがお披露目ライブで“規格外の歌声”を披露） 本楽曲の制作のきっかけは、山中湖で孤独感に押しつぶされそうになった瞬間、Jamila Woodsの楽曲に支えられた経験にある。彼女の歌声と言葉との出会いが、“自分が自分自