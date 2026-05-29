「OTC類似薬」の自己負担上乗せや、出産費用の無償化などを盛り込んだ改正健康保険法などが国会で成立したことを受け、上野厚生労働大臣は「負担の公平性の確保、限られた財源、医療資源を効率的に活用することが目的」などと法改正の趣旨を説明しました。きょう国会で成立した改正健康保険法などは、市販薬と成分がほぼ同じ「OTC類似薬」の一部について、患者の自己負担を上乗せすることや、分娩費用を全額、公的な医療保険で賄う