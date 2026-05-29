29日午後、長野市でガス工事中にガスが漏れ作業していた50代とみられる男性が意識不明の重体となっています。長野市消防局によりますと、29日午後2時すぎ、長野市桜枝町で「都市ガスの工事中に作業員の意識がなくなった」とガス工事の作業員から通報がありました。現場では作業員2人が、深さ約50センチの穴の中でガスの配管工事をしていて、何らかの原因で配管が壊れたということです。このうち50代とみられる男性作業員1人が意識