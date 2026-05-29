雨による災害が起きやすい出水期を前に、去年9月の豪雨で被害を受けた東京・大田区の住民と警視庁などが合同で水難救助の訓練を行いました。きょう、大田区の洗足池公園で行われたのは、警視庁と大田区の上池上や、久が原の住人などによる水難救助訓練です。大田区は去年9月の集中豪雨で1時間に120ミリ以上の猛烈な雨が降り、「記録的短時間大雨情報」が発表され、上池上や久が原では建物が浸水したり、道路が冠水したりする被害が