俳優で映画監督のジャッキー・ウーが２９日、都内で行われた映画「ＰＩＬＡ」の「第４８回モスクワ国際映画祭」ノミネート報告会に出席した。同作は病気の夫の治療費確保のために医療援助プログラムに参加する７５歳レジーナが主人公。助けを受ける前の最後の２時間で、腐敗を許すフィクサーと立ち向かい、いなくなった孫娘を探す社会的問題を描く。実話が元になっており「生活保護を受けるために列にずっと並んでるけど、中に