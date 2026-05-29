ウエイトリフティングのアジア大会代表選考を兼ねた全日本選手権が29日、名古屋で行われた。男子65kg級に出場した山下立真（23、石川県ウエイトリフティング協会）がスナッチとトータルの2つで日本新記録をマークし、優勝を果たした。実力者が揃う女子53?級では安部希美（22、自衛隊体育学校）が勝利した。ウエイトリフテイングはスナッチとクリーン&ジャークの2種目を3回ずつ行い、それぞれの最高記録を合計し、順位を競う。