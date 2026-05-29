元参院議員で、現在は落語家として活動するガーシー（本名・東谷義和）氏（54）が29日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。「令和の虎」二代目主宰・林尚弘氏（41）がカジノで多額の損失を出した件について言及した。林氏は「カジノで5000万ヒットポイント失いました生活が苦しいのでヒカルさんとのディナーショーに遊びにきていただけないでしょうか」とまさかの報告。さらに「今回、竹之内さんに5000万円借りてカジ